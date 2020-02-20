3. Dünya Alpagut Şampiyonası Bursa'da yapılacak

20.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:16

Türkiye Alpagut Federasyonu oluşumunun ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Dünya Alpagut Şampiyonası, kasım ayında Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan tanıtım toplantısında, geleneksel sporların bir yaşam kültürü olduğunu söyledi.

Şampiyonanın ilk ikisine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aktaş, alpagut sporuna destek vermenin kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Alpagut, dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak yansımasıdır. Dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk milletinin binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını, o zor şartlara karşı kendisini nasıl savunduğunu ve nasıl bir mücadele verdiğinin resmidir. Türk insanının spor ahlakı, rakibe saygısı, olgun birey yetiştirme yöntemi bugün 3 katıda 30'ı aşkın ülkede ve binlerce sporcuyla yapılmaktadır. İnşallah 20-22 Kasım'da Bursa'nın ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yapılacak bu organizasyona 40'ı aşkın ülkeden 650 civarında sporcu katılacak."

"Alpagut artık dünyada bir Türk sporu olarak anılacak"

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy da alpagut sporunun Türklerin Orta Asya'dan bu zamana kadar getirdiği çok değerli bir yaşam ve spor felsefesi olduğuna değindi.

Bu spora Bursa'da adım attıkları için çok mutlu olduklarını anlatan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Atalarımızın göçebe yaşaması ve çeşitli savaşlar geçirmesi hasebiyle diğer ülkeler ve spor dalları bizim belirlemiş olduğumuz terminolojileri maalesef almışlar geliştirmişler ve kalabalıklara sunmuşlar. Sonrasında da dünyaca ünlü şampiyonalar ve turnuvalar gerçekleştirmişler. Bizim için en acı olanı da o şampiyonalarda spor salonlarından içeri girdiğimiz andan itibaren onların bayraklarına selam vermek zorunda kalmamız ve o ülkelerin dillerini, ahlaklarını ve yaşam biçimlerini felsefe edinmek zorunda kalmamız."

Ersoy, bu konunun çözümüyle alakalı Azerbaycan ile bir etkinlik gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Azerbaycan ile Türkiye birleşerek Dünya Alpagut Şampiyonası oluşturuldu ve 40'ı aşkın ülkeyi sardı. Alpagut artık dünyada bir Türk sporu olarak anılacak. Dünyada bizim sporcularımız ve diğer ülkelerin sporcuları salonlara girdiği zaman artık bizim bayrağımızla karşılanacak. Bizim ahlakımız ve ananelerimizle insanlar spor yapacaklar. Bu bize ayrı bir heyecan ve mutluluk katıyor. Alpagut, bizim için Türkiye'de ve Türk dünyasında bir ilk. Artık Türkçe'nin konuşulacağı ve sporun Türkçe yapılacağı bir spora adım atmış vaziyetteyiz."

Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli'nin de katıldığı toplantının sonunda Aktaş'a, Ersoy ve diğer temsilciler tarafından bu sporun hocası veya eğitimcisi anlamına gelen "yargan" kıyafeti giydirildi.

Kaynak: AA