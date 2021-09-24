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3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 dükkanın küle döndüğü yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - 3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 dükkanın küle döndüğü yangının hasarı gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Dün gece ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir lokantada henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, lokantanın bitişiğinde bulunan 2 dükkana da sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanların camını kırıp yangına müdahale etti. 3 dükkanın küle döndüğü yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında bir minibüste zarar gördü.

Ayrıca, dükkan içerisinde bulunan eşyalar ve malzemelerde kullanılamaz hale gelirken, yangında işletmelerde meydana gelen hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

3 dükkanın küle döndüğü yangındaki hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı
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