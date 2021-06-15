3. doz nedir? 3. doz kimlere vuruluyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. doz nedir? 3. doz kimlere vuruluyor?

3. doz nedir? 3. doz kimlere vuruluyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronayla mücadele kapsamında ülke genelinde aşılanma hızlı bir şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı ise 'hatırlatma aşısı' için kolları sıvamış durumda. Peki, 3. doz nedir?

Pandemiyle mücadelede yazın nasıl geçeceği ile ilgili birden fazla senaryo var. İlk hedef 14 Ocak'tan buna yana başlayan aşılamaların düzenli ve hızlı bir şekilde devam etmesi. Uzmanlar aşılamanın günlük 1 milyona çıkması halinde sonbaharda eski normale dönmenin mümkün olabileceğini bile söylüyor. 3. doz nedir? 3. doz kimlere vuruluyor?

3. DOZ NEDİR?

Koronayla mücadele kapsamında ülke genelinde aşılanma hızlı bir şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı ise 'hatırlatma aşısı' için kolları sıvamış durumda. Deneme yöntemiyle 3. doz uygulanacak ve en yüksek antikor seviyesi ölçülecek. Böylelikle bir bağışıklık haritası çıkarılabilecek. 2022'nin yoğun bir şekilde 3. doz aşılamayla geçeceği öngörülüyor.

ÖNCE DENEME YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. BioNTech, Sinovac veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

ANTİKOR SEVİYELERİNE BAKILACAK

Denemelerin ardından antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Sağlık Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

GÖZLER BAĞIŞIKLIK HARİTASINDA

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

AŞI KARŞITLIĞI DA GÜNDEMDE

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.

SEYYAR AŞI STANTLARI KURULABİLİR

Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3. doz nedir? 3. doz kimlere vuruluyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 11:14:56. #1.13#

title