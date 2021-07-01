3. doz gerekli mi? 3. doz covid aşısı yapılmalı mı?

Sağlık Bakanlığından yapılan 3. doz aşı uygulaması açıklaması sonrası vatandaşlar 3. doz gerekli mi ve 3. doz covid aşısı yapılmalı mı gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, 3. doz gerekli mi? 3. doz covid aşısı yapılmalı mı?

Covid aşısı uygulaması Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalarla güncelleniyor ve daha kapsamlı hale geliyor. Son olarak 3. Doz aşı uygulaması açıklandı. Peki, 3. doz gerekli mi? 3. doz covid aşısı yapılmalı mı? İşte, detayları…

3. DOZ GEREKLİ Mİ?

Üçüncü doz aşıları Bilim Kurulunda konuştuklarını söyleyen Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Üçüncü dozların etkisine 'Booster' diyoruz. Güçlendirici etki gibi düşünülebilir. Belli bir antikor oluştuktan sonra, ondan 6 ila 8 ay sonra yapılacak bir dozla beraber antikor etkisinin pekiştirilmesi, güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu yapılabilir. Sıralamayı düşündüğümüzde sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk gruplarına göre belli bir sıralamayla yapılabilir. Zaten süreç ilerlediğinde güz döneminde artık koronavirüs bütün dünyada azalırsa örneğin seneye güz dönemine geldiğimizde belki şöyle yapacağız; sağlık çalışanları nasıl sonbaharda influenza aşısı oluyorsak, veteriner çalışanları şarbonla ilgili çalışıyor ve tetanoz aşısı oluyorsa ve vatandaşlar ile 65 yaş üstü büyüklerimiz grip aşısı oluyorsa belki öyle bir sisteme doğru gideceğiz. Daha riskli olanın aşılanacağı bir 2022 güzünden bahsediyorum" dedi.