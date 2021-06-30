3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman?
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3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman?

3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlar tarafından merak edilen 3. doz aşı konusu ile açıklama yaptı. 3. doz biontech! Aşı randevusu! Kimler 3. doz aşı olabilir? 3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman? 50 yaş üzeri aşı randevusu!

Yapılan 2. aşı sonrası vatandaşlar 3. doz covis aşısı olabilir mi? 3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman?

3. DOZ AŞI OLACAK MI?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Bakan Koca, 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek, "3. doz aşısını yaptıracak vatandaşlarımız, ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmasına bakmaksızın, 3. doz aşılamasını yaptırabilir. Aşı olan vatandaşlarımız olumlu görüşler paylaşarak, diğer vatandaşlarımıza teşvik olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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