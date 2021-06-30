3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlar tarafından merak edilen 3. doz aşı konusu ile açıklama yaptı. 3. doz biontech! Aşı randevusu! Kimler 3. doz aşı olabilir? 3. doz covid aşısı olacak mı? Sağlıkçılara 3. doz aşı olacak mı? Üçüncü doz aşı ne zaman? 50 yaş üzeri aşı randevusu!