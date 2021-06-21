3. doz aşı olacak mı?
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3. doz aşı olacak mı?

3. doz aşı olacak mı?
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Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında 3. doz aşı olacak mı sorusu yer aldı. Peki, 3. doz aşı olacak mı?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken 3. doz aşı olacak mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.

3. DOZ AŞI OLACAK MI?

Hürriyet'in haberine göre; hatırlatma dozlarıyla ilgili planlama ise sürüyor. İlk grup kişiler için 3. doz aşılar temmuz ayında gündeme gelecek. Hatırlatma dozlarının Sinovac ile başlayacağı, buna yetecek kadar Sinovac akışının olduğu belirtiliyor. Ancak, isteyenlere üçüncü doz aşıları seçme şansı verileceği de ifade ediliyor.

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