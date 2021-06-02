3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte 3. doz aşı hakkında detaylar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte 3. doz aşı hakkında detaylar...

3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte 3. doz aşı hakkında detaylar...
Haberler.com - Haberler | Gündem

Koronavirüs aşı tedariki dünyada devam ederken, 3. doz aşı ne zaman yapılacak sorusu gündeme geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin canlı yayında Bakan Koca'nın yönelttiği " 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum." sorusuna yönelik Prof. Dr. Şahin üçüncü doz için en erken 6 ay sonrasını işaret etti. İşte 3. doz aşı hakkında detaylar...

Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi açıklandı. Koronavirüse karşı aşılama programı da devam ederken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran tarihine işaret ederek, aşılama programının hızlanacağını belirtmişti. Dün 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların da aşı programına başlanmış oldu.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin ortak olduğu BioNTech şirketiyle 90 milyon doz Covid-19 aşısı için anlaşma yapılırken, bugünkü toplantıya Prof. Dr. Şahin de katıldı. Basın toplantısına katılan Uğur Şahin, 120 milyon doz BioNTech aşısı için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca toplantıda şunları söyledi;

Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisiyle ilgili bilgi önemli. Ayrıca hastalığı geçirmiş olan kişilere tek doz ... yapılması konusundaki fikirleriniz. 2 doz aşı olan vatandaşlarımızın 3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum.

Prof. Dr. Şahin ise şunları ifade etti; "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantlara deneyledik. bizim aşımız en çok mutasyonlara karşı güzel etki gösteriyor. Kent ve Afrika mutasyonlarına karşı iyi kontrol yapıyor. Bu hafta içinde Hindistan mutasyonunu da deneyden geçirdik ve Hindistan varyantına karşı da bizim aşımız yüzde 25-30 aralığında etki gösteriyor. Bu etki yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korumasını bekliyoruz. Gelecek haftalarda daha çok bilgi edineceğiz.

Enfeksiyonu geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan yüksek antikor oluyor. Bu yüksek antikorlar sanki 2 aşı yapılmış kişiler gibi aynı oranda antikor oluyor. Onun için haftalığı geçirmiş olan kişiler için 1 doz yeterli olabilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Ali Koç Enes Ünal Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3. doz aşı ne zaman yapılacak? İşte 3. doz aşı hakkında detaylar... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:03:59. #1.16#

title