3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma!
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3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma!

3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma!
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3. doz aşı kimlere yapılacak? sorusu son günlerde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma!

Vaka sayılarının yükselmesiyle 3. doz aşılar gündeme gelmeye başladı. Kurban bayramının ardından vaka ve ölüm sayılarındaki yükselişin ardından tedirgin olan vatandaşlar 3. doz aşılar ile ilgili internette en çok "3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma!" sorularının cevaplarını arıyor.

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklık getirdi.

Koca açıklamalarında, " 2 doz Sinovac aşısı olmuş 50 yaş üzeri vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabiliyorlar." derken,"3. doz aşının hangi aşı olduğu ile ilgili kısıtlama yok. Kişi tercihine göre 3. doz aşıyı olabilir." diyerek 3. doz aşı için 2 doz aşı olmuş herkesin süresi geçtikten ve randevu talebi açıldıktan sonra aşı olabileceğini belirtti.

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşılar ile ilgili yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir. Elde edilen yeni veriler ışığında Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

Buna göre ilk iki aşısınıBioNTech olan vatandaşların 9-12 ay arası koruyuculuğu olabilmekte. Ancak 3. doz aşı için 6 ay sonra uzman tavsiyesi almanız önerilmektedir. Sinovac aşısının koruyuculuk süresi daha düşük olduğundan 3 ay sonra uzman tavsiyesiyle birlikte olması önerilmektedir.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

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3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? İşte 3. doz aşı randevusu alma! - Haberler
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