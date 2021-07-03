3.doz aşı gerekli mi? Fahrettin Koca ve Uğur Şahin'den 3. doz aşı açıklamaları!

Koronavirüs aşısının detayları araştırılmaya devam ediyor. Fahrettin Koca'nın 3. doz aşı hakkında açıklamalarından sonra 3.doz aşı gerekli mi? Biontech aşı yaptıranlar 3. doz aşı yaptırmalı mı? Antikoru yüksek olup Sinovac aşısı olanların üçüncü doza gerek var mı? sorularının yanıtları merak edildi.

3.doz aşı gerekli mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs aşısı hakkında merak edilen sorular arasında3.doz aşı gerekli mi? Biontech aşı yaptıranlar 3. doz aşı yaptırmalı mı? Antikoru yüksek olup Sinovac aşısı olanların üçüncü doza gerek var mı?yer alıyor.

3. DOZ AŞI GEREKLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına 3. doz aşı yapılacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından çok sayıda vatandaş da hangi aşıyı yaptırması gerektiği konusunda kararsızlığa düştü.

"İKİ DOZ BİONTECH TEK DOZ SİNOVAC"

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'nin elinde yeterli miktarda aşı bulunduğunu, bu yüzden 3. doz aşılamanın sürü bağışıklığına ulaşma hedefini yavaşlatmayacağını söyledi.

Sinovac aşılarının 6. aydan itibaren koruyuculuğunun düştüğünü ve sağlık çalışanlarıyla 65 yaş üstü gruba Sinovac aşısı yapıldığını hatırlatan Ökten, bu grubun hastalığa karşı korunması için 3. doz aşının gerekli olduğunubelirtti.

En sık karşılaştıkları sorular arasında "3. dozda hangi aşıyı olmalıyız?" sorusunun yer aldığını belirten Ökten, ilk iki dozunu Sinovac olan kişilere Pfizer/BioNTech aşısını önerdiklerini, ilk iki dozu Pfizer/BioNTech olanlara ise üçüncü doz için biraz daha beklemeyi önerdiklerini söyledi.

10-15 GÜNDE HEPSİ AŞILANABİLİR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 50 yaş üzeri nüfus, toplumun yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 20 milyon kişi demek. Türkiye'deki sağlık çalışanlarının sayısı da yaklaşık 1 milyon. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü açıklamasında, kısa süre içinde Türkiye'de günde 1,5-2 milyon doz aşı yapılacağını söyledi.

Koca'nın bahsettiği düzeyde aşılama yapılabilirse, Türkiye'nin 10-15 gün içinde 50 yaş üzeri nüfusun ve sağlık çalışanlarının tamamını aşılayabilir.

"3. AYIN SONUNDA YÜZDE 77'E GERİLEDİ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 24 Haziran'da yayımlanan ve 1053 sağlık çalışanının takip edildiği "Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı 3. Ay İzlem Sonuçları" adlı araştırmaya göre, 2. aşıdan 28 gün sonra sağlık çalışanlarının yüzde 97'sinde antikor tespit edildi. Bu oran, 3. ayın sonunda yüzde 77'ye geriledi. Araştırmada sağlık personelinin yüzde 95'inde antikorların azaldığı görüldü ve şu sonuca varıldı:

"Tüm bu veriler, Ağustos 2021'de yapacağımız 'Aşılama sonrası 6. ay antikor düzeyleri ve etkinliği' izlem sonuçları ile netleşecek olmakla birlikte, aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarında '3. doz hatırlatma aşısının' gerekebileceğini düşündürmektedir."

DELTA VARYANTININ ETKİSİ VAR

3. doz aşılamaya bir neden olarak da bazı ülkelerde hızla yayılan delta varyantına karşı koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşıyla bu doz yaptırmanın varyanta karşı daha fazla koruma sağlaması gösteriliyor. Türk Tabipleri Birliği de 29 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği mektupta "Gelinen bu aşamada 3. doz aşı uygulaması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır" demişti.

UĞUR ŞAHİN "GEREK YOK" DEMİŞTİ

BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin aşılarının delta varyantına karşı da etkili olduğunu ve aşıları yeni varyantlara karşı uyarlamaya henüz gerek olmadığını söylemişti.

Şahin, "3. doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz" demişti.