3 Dönem Ekonominin Patronluğunu Yapan Mehmet Şimşek Yeni Kabinede Kadro Dışı Kaldı

Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. 61, 62 ve 63. Hükümetlerde Maliye Bakanı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Şimşek yeni kabinede kadro dışı kaldı.

KABİNEYE ALINIP ALINMAYACAĞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Mehmet Şimşek'in kabineye alınıp alınmayacağı meşhur Schrödinger'in kedisi deneyine dönmüştü. Kimine göre, varlığı kaçınılmaz. Öteki kaynaklara göre artık miyadını doldurduğu yönünde açıklamalar yapılmıştı.

MALİYE VE HAZİNE BAKANI BERAT ALBAYRAK OLDU.

Şimşek'in yeni kabinede yer bulamadı. Mehmet Şimşek'in yerine eski hükümette Naci Ağbal gelmişti. Yeni kabine de ise Başkan Erdoğan'ın damadı eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Berat Albayrak Maliye Bakanı oldu.

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 tarihinde Batman Arıca'da dünyaya geldi

İlkokulun ilk iki senesini köyünde okuyan Mehmet Şimşek, geri kalan eğitimini öğretmen ağabeyinin yanında tamamladı. Ortaokulu İmam Hatip'te okuduktan sonra liseyi Gercüş Lisesi'nde bitirdi.

Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını İngiltere University of Exeter'de tamamladı.

ABD Büyükelçiliği'nde ve Deutsche Menkul Kıymetlerde kıdemli ekonomist olarak çalıştıktan sonra, bir süre de UBS Bankası Hisse Senedi Analiz Birimi'nde görev yaptı ve Merrill Lynch'te ekonomist olarak çalıştı. Aynı kurumun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi Makroekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttükten sonra 60. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

61, 62 ve 63. Hükümetlerde Maliye Bakanı, 64. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

9 Ocak 2010 tarihinde Esra Kara ile evlenen Şimşek'in üç çocuğu var.