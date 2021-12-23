3. Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı

TRABZON (Habermetre) - T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin himayelerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 04-05 Mart 2022 tarihlerinde Trabzon ilinde, Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı'nın 3. sü düzenlenecek.

Üniversitemizin de "paydaş" olarak yer alacağı Kariyer Fuarına çok sayıda işletmenin katılması ve stant açması bekleniyor.

Fuar etkinlikleri çerçevesinde, iş ve staj başvuruları, kariyer ve istihdam ile ilgili çok sayıda konferans, panel ve sohbet oturumları gerçekleştirilecek.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz davetlidir.

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