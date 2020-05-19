3. defa alkollü yakalanan sürücü hırsını polis ve gazetecilerden çıkardı Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis kovalamacası sonrası yakalandı.

Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis kovalamacası sonrası yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıkarken, yakalandığında çılgına dönen kadın sürücü hırsını polis ve gazetecilerden çıkardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1117 sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri uygulama yaptığı denetim noktasında 20 EY 156 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurmak istedi. Ancak sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Arkasına çok sayıda polis ekibini takarak kaçan sürücüyü ekipler 1117 sokak üzerinde durdurabildi. Araçtan inen ve isminin Ö.E.Y., (30) olduğu öğrenilen kadın sürücü yakalanmasını öfkelenerek hırsını polis ve gazetecilerden çıkarmaya başladı. Polis ekiplerine alkol testini yaptırmamakta direten sürücü kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibini fark edince adeta kendini kaybetti. İHA kameramanına tekme atıp küfürler etmeye başlayan Ö.E.Y.'yi polis güçlükle sakinleştirebildi. Ardından alkol testi yapılan kadın 1,46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 8 bin 887 TL para cezası kesildi

Kadın sürücünün ehliyetine birkaç ay önce alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu ortaya çıkarken, dün de aynı şekilde yakalanan kadının 3. defa alkollü araç kullanmaktan yakalandı. Ehliyetine 5 yıl süre ile el konulan Ö.E.Y.'ye toplamda 8 bin 887 TL para cezası kesildi.

İşlemlerinin ardından gözaltına alınan kadın ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan 3. kez alkollü araç kullanmaktan yakalanan Ö.E.Y.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken tehlikeli araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından 8 bin 887 TL ceza kesilirken sonrasında ise polise mukavemet ve hakaretten dolayı gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Kullandığı çekici yardımı ile otoparka götürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA