3 dakikalık şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar 3 dakikalık şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne'de üç dakika süren yağmur yağışı bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.

3 dakikalık şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar

EDİRNE - Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne'de üç dakika süren yağmur yağışı bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.

Edirne'de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmurlu havaya bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.

Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA