3 dakikalık sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne'de 3 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.
25.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:47
Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Edirne'de 3 dakika süren sağanak yağış bir yandan serinletti bir diğer yandan da zor anlar yaşattı.
Edirne'de etkisini gösteren sıcak hava yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde etkili olan ve yaklaşık 3 dakika süren yağmur, sıcak havadan bunalan Edirnelileri biraz olsun serinletirken yağmurdan korunmak için vatandaşlar pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı.
Hazırlıklı vatandaşların şemsiyelerini açarak yağmur altında yürüyüşlerine devam ettiği görüldü. - EDİRNE
Kaynak: İHA