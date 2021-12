3 dakikada lokum

KAYSERİ (İHA) - Köşk Sosyete Pazarı'nda bulunan ve yöresel ürünlerin satışa sunulduğu köy pazarında, 3 dakikada en taze lokumlar üretiliyor. 3 yıldır lokum üreticiliği işi yapan Suna Kartal, "Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar" dedi.

Köşk Sosyete Pazarı, yöresel ürünleriyle vatandaşlara doğal ürünler sunuyor. Vatandaşlarında uğrak noktası haline gelen köy pazarında lokum üreticiliği yapan Suna Kartal, vatandaşların istekleri üzerine 3 dakika içerisinde lokum üretiyor.

Hem pratikliği hem de tazeliğinden dolayı lokumlarının vatandaşlarca tercih edildiğini söyleyen Suna Kartal, "Çikolatalı, tahinli, fındıklı ve fıstıklı olmak üzere müşterilerimize kişiye özel ve anlık bir şekilde lokum yapabiliyoruz. Günlük, taze ve hatta anlık lokumların üretimindeyiz. Lokumlarımız anlık ve saniyesinde üretilen en taze lokumlar. Lokumlarımızın fiyatları ortalama 30 TL'den başlıyor ve 65 TL'ye kadar çıkıyor. Cezeryelerimiz var. Sütlü, narlı, fındıklı ve fıstıklı gibi çeşitleri var. Çifte kavrulmuş lokumlarımız var. 3 yıldır bu işin içerisindeyiz. Lokumlarımıza rağbet var. Özellikle anlık yaptığımız lokumlarımızdan ballı, kaymaklı ve fıstıklı olan lokumlarımızda tutum çok fazla oluyor. Yanı sırada yine anlık üretimlerimizden çikolatalıya rağbet var. Çok şükür iyi gidiyor. Taleplerimiz yoğun. Herkesi Köşk Sosyete Pazarı, köy pazarına bekliyoruz" diye konuştu.

Köşk Sosyete Pazarı İşletme Müdürü Hayati Dağ ise konuşmasında, "Köşk Sosyete Pazarımız 4 kattan oluşuyor. En üst katımız yöresel köy pazarımız. Burada bulunan stantlarda yöresel köy ürünleri, her ile özgü ürünler satışa sunuluyor. Kayseri halkını buraya mutlaka bekliyoruz. Burada satılan ürünler yöresel olduğu için, insanların mutlaka gelmelerini, ziyaret etmelerini istiyoruz. Biz işletme olarak, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Her kesime hitap ediyoruz. Bunun yanı sıra en üst katımız yöresel gıdadan oluşan bir kat. Safranbolu Lokumcusu'nda yapılan ürünlerde müşterinin isteğine göre günlük ve anlık olmak üzere yardımcı olunuyor. Köşk Sosyete Pazarı'nı halkımız zaten biliyor ama yöreselde yaptığımız bazı değişiklileri de görmelerini istiyoruz. Mutlaka gelmeliler. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ