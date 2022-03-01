3 DAKİKADA 20 BİN TL'LİK İÇKİ VE SİGARA ÇALDI

MERSİN'in Silifke ilçesinde marketten 38 şişe içki ve 285 paket sigara çalan S.T. (24), tutuklandı.

İlçeye Mukaddem Mahallesi'nde bir büfenin kapı camını kırarak içeri giren hırsız, 3 dakika içerisinde 20 bin TL değerinde çeşitli markalarda 38 şişe alkollü içeceği ve 285 paket sigarayı çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 25 suç kaydı bulanan S.T. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan S.T., ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.