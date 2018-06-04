3 Dağcı, 3 Bin 500 Metrede Yoğun Sis Nedeniyle Mahsur Kaldı Ekipler Seferber Oldu!

Niğde'de Demirkazık Dağı'na çıkan 3 dağcı, 3 bin 500 metrede yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı. İstanbul ve Kocaeli'nden gelen dağcılar İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş isimli dağcılar için AKUT, AFAD, JAK ekipleri hazır bekliyor.

DAĞA ÇIKAN 3 DAĞCIDAN BİRİ RAHATSIZLANDI

Niğde'de Demirkazık Dağı'na çıkan 3 dağcıdan birinin yüksek irtifa nedeniyle mide bulantısı ve baş ağrısı yaşaması nedeniyle yürüyemedi.

KAYBOLAN DAĞCILAR YOĞUN SİS NEDENİYLE BULUNAMADI

Ankara'dan gönderilen bir helikopterin kaybolan dağcıların bulunduğu bölgeyi tespit ettiği ve yoğun sis nedeniyle kurtarma işlemi yapılamadığını ifade eden

HAVA SOĞUK VE SİS OLDUĞU İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILAMIYOR

Akut Niğde İl Başkanı Nedim Urcan, "Dağcılarla telefonda konuştuk. Yoruldukları için yürüyerek inemediklerini söylediler. Peck kulvarında aşağının uçurum olduğu için endişe duyduklarını söylediler. İnmeleri gereken yere uzak durumdalar.

Hava soğuk olduğu icin orada durmalarını istedik. Helikopter birkaç sorti yaptı ancak teknik anlamda yakıt alması gerektiği için geri döndüler. Eğer hava işi olursa helikopter veya 2 kişilik ekip ip atarak inmeleri sağlanabilir" dedi.