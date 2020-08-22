3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 34. yılında kabri başında anıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 34. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 34. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezardaki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak, gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve diğer yetkililer ile Bayar ailesinin katıldığı törende anıt mezara çelenk bırakıldı.

Tören, Celal Bayar Vakfı Müzesi ve Kütüphanesi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA