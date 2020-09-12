3 çocuklu annenin damdaki çaresizliği Antalya'da kirasını düzenli ödediği evden çıkartılan anne 3 çocuğuyla sokakta kaldı.

Antalya'da kirasını düzenli ödediği evden çıkartılan anne 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Bir hayırseverin verdiği evin damında yaşayan anne, "Para ya da karşılıksız yardım beklemiyorum, kirasını ödeyebileceğim bir ev istiyorum" dedi.

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde müstakil bir evde 10 aydır kirada yaşayan 3 çocuk annesi Dilek Altınbaş (31) kirasını ödemesine rağmen ev sahibinin eve, oğlunun taşınacağını söylemesi üzerine taşınmaya karar verdi. Sürenin kısa olması nedeniyle Altınbaş, tüm aramalarına rağmen çevrede bütçesine uygun bir ev bulamadı. Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle yevmiyeli işlere gidemeyen anne Altınbaş, bir hafta önce evi boşalttı. Aynı mahallede yaşayan hayırsever bir kişi, aileye evinin damında geçici olarak yaşamasına izin verdi. Etrafı tamamen açık damda 3 gündür yaşayan ve büyük zorluk yaşayan aile, kendilerine başlarını sokacak bir evin kiraya verilmesini istedi.

"3 çocuğumla dışarıda kaldım"

Dilek Altınbaş, 14 yıldır evli olduğunu ama bir yıl önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyledi. 10 aydır ücretini aksatmadığını kiradaki evinden çıkarıldığını ileri süren Altınbaş, "Korona virüs sürecinde işsiz de kaldım. Verilen yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. 2 aydır da ev sahibim taşınmam için bana baskı yapıyordu. Evi boşaltmamı istedi. Ev bulmanın sor olduğunu, sokakta kalacağımı söylememe rağmen dinlemediler. 3 tane çocuğumla dışarıda kaldım" dedi.

"Pandemiden dolayı kimse ev vermek istemiyor"

3 gün parkta kaldığını ve daha sonra bir hayırseverin evinin damında kalabileceğini söylemesi üzerine oraya geldiklerini anlatan Altınbaş, "3 gündür burada kalıyoruz. Çevreden yiyecek verenler var. Çocuklarıma bir iki tabak yemek veriyorlar. Birkaç gündür ev aradım ama bulamadım. Pandemiden dolayı kimse ev vermek istemiyor, korkuyor. 3 çocuğumla çaresiz kaldım" diye konuştu.

"Evden çıkmak zorunda kaldım"

Evden çıkarıldığını ifade eden Altınbaş, "Elektriğimiz kestiler, çok baskı yaptılar. Çıkmak zorunda kaldım. Çocuklarım okul çağı geldi. Eski eşim destek olmaya çalışıyor ama yetmiyor ona işsiz. Başımı sokacak bir ev istiyoruz. Hayırseverler beni duyuyorsa yardım elini uzatsınlar" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA