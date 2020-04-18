3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangında faciadan dönüldü
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İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangında faciadan dönüldü Aile üyeleri evlerinde çıkan yangını erken fark edip canlarını son anda kurtardı Denizli'de gece saatlerinde müstakil evin bacasında yangın çıktı.

18.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:30
3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

3 çocuklu ailenin kaldığı evde çıkan yangında faciadan dönüldü

Aile üyeleri evlerinde çıkan yangını erken fark edip canlarını son anda kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de gece saatlerinde müstakil evin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi Çal Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını son anda fark eden 3 çocuklu aile üyeleri kendilerini evden dışarıya attı. Baba Veysel Y., ve aile üyelerinin sesleri duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin içerisine kadar ulaşan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Bacada devam eden yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler yaklaşık 1,5 saatlik uğraşın sonucunda çatıda bulunan sac demirleri spiral demir kesme makinesi ile kesip ve yardımıyla sökerek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken evde ciddi miktarda maddi zarar meydana geldi.

Öte yandan, aile üyelerinin yangını erken fark edip kendilerini hemen dışarı atmaları ile adeta faciadan dönüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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