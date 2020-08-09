3 çocuk, çaldıkları güvenlik kamerasına yansıdı KONYA'da 3 çocuk, iş yerinin güvenlik kamerasını sökerek, çaldı.

KONYA'da 3 çocuk, iş yerinin güvenlik kamerasını sökerek, çaldı. Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk ise sırayla kamerayı sökmeye çalıştı. Bu anlar, çalınan kameraya anbean yansırken, çocuklardan birinin, güvenlik kamerasına bakarak konuşması dikkat çekti.

Olay, 3 Ağustos günü saat 18.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin duvarında bulunan güvenlik kamerasının yanına gelen 3 çocuk, kapıyı tekmeledikten sonra kamerayı sökmek istedi. Çocuklardan biri gözcülük yaparken, diğer 2 çocuk da sırayla kamerayı sökmeye çalıştı. Boyları kısa olduğu için uzanmakta zorluk çeken 2 çocuk, bir süre sonra kamerayı yerinden söküp, aldı. Bu anlar ise çalınan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Çocuklardan birinin, çalınan kameraya doğru bakarak, bir şeyler anlatması ise dikkat çekti. Çocukların, daha sonra başka iş yerine de ayaklarındaki terlikleri attıkları görüldü.

Kaynak: DHA