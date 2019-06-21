3 çocuk annesi rock şarkıcısı

YALOVA'da yaşayan 3 çocuk annesi rock müzik sanatçısı Barış Gülay'ın çektiği klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.

'Olmasan' adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Gülay, sosyal medyada 30 bin kişi tarafından izlendi. Müzik tutkusundan vazgeçemediğini dile getiren Barış Gülay, şunları söyledi:

"Ailem de müzisyendi. Bu nedenle müziğin içine doğdum. Hem bir anne hem bir sanatçı olmak çok zor ama ben bunları hayatımda sıraladım. Önce müzikle ilgili eğitimimi tamamladım. Ardından anne olup 3 çocuğumu büyüttüm. Ardından da müzik çalışmalarıma yöneldim. Prodüktörümün de teşviki ile ilk parçama klip çektik. Bu kapsamda 'Olmasan' adlı parçama klip çektik. 30 bin izleme aldı. Yurt içi ve yurt dışından hayranlarım oldu. Biz de beğenerek yaptık bu çalışmayı. Bu arada 3 parçadan oluşan bir maxi single çalışmamız da var. O da tamamlanma aşamasında. Eylül ayının 2'nci haftasında klibi ile birlikte yayına girecek."

Mustafa Berru (10) ve ikiz çocukları Beril Lena ve Emir Ali (5) isimli çocuklarının da kendisine destek olduğunu söyleyen Gülay, 'Olmasan' adlı şarkısının oldukça beğenildiğini söyledi. Aynı zamanda iki üniversiteyi de bitiren Gülay, "Annelik çok zaman isteyen bir şey. Annelik de müzisyenlik de 24 saat. Aklınıza bir söz ya da beste geldiğinde sonra bakarım diyemiyorsunuz. Sürekli takipte olmak zorunda olduğunuz farklı alanlar. Bir yandan beste yaparken bir yandan turşu kurduğum zamanlar da oldu" diye konuştu.



Kaynak: DHA