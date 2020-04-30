3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi
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3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi

3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi
30.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:47

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın evini geçindirmek için 20 yılı aşkın süredir tarlalarda çalışıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesindeki biber tarlasında çalışan tarım işçilerinin çavuşluğunu yapan 3 çocuk annesi Çiğdem Zorba, üretim ve hasat dönemine göre de şehrin farklı noktalarında çalışıyor.

Zorba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir tarım işçiliği yaptığını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle eşinin çalışamadığını, kendisinin de evin geçimi için çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Zorba, "Kirada oturuyorum ve 4 aydır kiramı ödeyemiyorum. Eşim inşaatçı ve koronavirüs dolayısıyla iş bulamıyor. Evimizi geçindirmek için çalışmak zorundayım. Bizler üretim sağlamak ve üretimi geliştirmek adına çalışmak zorundayız, sizler evde kalın." diye konuştu.

3 çocuk annesi kadının tarla mesaisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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