3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti
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3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti

23.11.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:24
3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti

GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te, 3 çocuk annesi Gülten Y. (36) banyoda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gülten Y., henüz bilinmeyen nedenle, banyoda kendisini çamaşır ipiyle tavandaki demire astı. Yakınları Gülten Y.'yi banyoda asılı bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülten Y. ardından hastaneye kaldırıldı. Gülten Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Gülten Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


3 çocuk annesi kadın, banyoda intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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