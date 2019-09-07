3 çocuğuyla evden ayrıldı, eşi ve çocukları gözyaşlarıyla bulunmalarını bekliyor

07.09.2019 00:23

3 çocuğuyla evden ayrıldı, 19 gündür haber alınamıyor

Elazığ'da 11 çocuklu aileden 3 çocuğunu yanına alarak evden ayrıldığı tahmin edilen anne Semra Kaya'nın bulunması için kocası yardım istedi

ELAZIĞ - Elazığ'da anne ve 3 çocuğundan 19 gündür haber alamayan baba ve geride kalan 3 çocuk anne ve kardeşlerinin bulunmasını bekliyor.

Merkeze bağlı Hicret Mahallesi Çeçen Sokakta yaşayan Semra Kaya (47), 18 Ağustos Pazar günü, 11 çocuğundan Emirhan (12), Muhammet (9), Umut ile birlikte evden ayrılıp, bir daha dönmedi. Tarlada yevmiye ile çalışarak ailesini geçindiren Hikmet Kaya (50), ise işteyken abisinin telefonu üzere eve geldi. Akşama kadar bekleyen baba Kaya, eşinin ve çocuklarının eve gelmemesi üzerine kendisi arayamaya başladı. Aramaları sonuçsuz kalan Kaya, durumu polis merkezine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Evdeki kalan 3 çocuğu ile zor günler geçiren Kaya, eşinin ve çocuklarının bulunmasını istedi.

"Tek eve gelsinler bana yeter"

Eşini ve çocuklarının 19 gündür kayıp olduğunu belirten Hikmet Kaya, " 3 çocuğumla birlikte kayıp. Kayıp olan çocuklarım Muhammet, Emirhan ve Umut. Allah için gören varsa bana bir haber versin. Çocuklarımı da ailemi de seviyorum. Devletten yardım bekliyorum. Tek eve gelsinler bana yeter. 3 çocukla birlikte eşim kayıp. Nereye gittiysem bulamadım. Ağın, Arapgir, Pertek, Malatya olmak üzere her yere gittim. Herkese telefon açtım. Kimse yok dedi. Aramadığım yer kalmadı. Daha mecburu kayıp ilanı verdim. 11 tane çocuk var. Birkaç tanesi evli. Ben işteyken kardeşim saat 09.00 gibi telefon açtı. Dedi eşin yok. Geldim ve gerçekten de yok. Terminale gittim araştırdım yok. Şuan 3 tane çocuk evde kaldı. Yediğimiz içtiğimiz belli değil. 19 gündür ne yemek yedim, ne de uyumuşum" dedi.

"Anne gel perişan haldeyiz"

Göz yaşlar arasında annesini ve kardeşlerini gelmesini beklediğini dile getiren Mert Kaya, "Annemle kardeşlerimin gelmelerini istiyorum. Devletimizden yardım bekliyorum. Anne gel, perişan haldeyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA