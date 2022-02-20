3 çocuğuyla evden atılan Kırgız kadına yardım eli

ANTALYA'da dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y. tarafından 3 çocuğuyla evden kovulan Kırgız Aıunura Ryskeldiva'nın (29) yardımına, gönüllüler koştu. Yeni bir ev tutulan ve eşyaları alınan kadına kaçak durumda olduğu için kesilen para cezası da gönüllüler tarafından ödenecek.

Kırgızistan'da yaşayan Aıunura Ryskeldiva, 2013 yılında çocuk bakıcılığı yapmak için Antalya'ya geldi. Ryskeldiva, bir ailenin yanında çocuklarına baktığı sırada S.Y. ile tanıştı. Bir süre sevgili olan ikiliden Ryskeldiva, babasının vefatı üzerine Kırgızistan'a gitti. Tekrar Antalya'ya dönen Ryskeldiva, S.Y. ile evlenme kararı aldı. Ryskeldiva, S.Y.'nin dini nikah teklifini kabul etti.

Kadının çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Haberin yayımlanmasının ardından haberdar olduğumuz 3 çocuklu annemiz için platform olarak yardım çalışması başlattık. Evlerini bulduk, kiralarını ödedik. Annenin çocuklarıyla yaşayabileceği ev haline getirdik. Annenin vizesinin bitmiş olması nedeniyle, bir yardımseverimiz de biriken cezayı ödeyecek. Annenin vizesinin yenilenmesi için yapabileceğimiz her türlü desteği sağlayacağız. İlgilenen kurumlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.