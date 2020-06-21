3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın
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3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın

AKSARAY'da, tartıştığı 3 çocuğunun annesi, dini nikahla birlikte yaşadığı Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak, öldüren Ahmet Koyak (49), adliyeye sevk edildi.

3 çocuğunun annesini öldüren zanlı: Oğluma akülü araba alın
21.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:02

AKSARAY'da, tartıştığı 3 çocuğunun annesi, dini nikahla birlikte yaşadığı Rabia Ergin'i (36) tabancayla vurarak, öldüren Ahmet Koyak (49), adliyeye sevk edildi. Koyak, adliye girişinde bekleyen kuzenine, "Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın" diye seslendi.  

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Hasas Mahallesi 6645 Sokak'taki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahla birlikte yaşadığı, 4 çocuk annesi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Koyak, evdeki tabancayı alarak, Ergin'e 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi. Evden çıkan Koyak, gittiği Fatih Mahallesi'nde polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. Gözaltına alınan Ahmet Koyak, ilk ifadesinde, Rabia Ergin ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, Ergin'in ilk eşinden olan çocuğunun yanlarında kaldığını, bunu istemediği için de sürekli tartıştıklarını söyledi. Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Ahmet Koyak, adliye önünde bekleyen amcasının oğlu Osman Koyak'a, "Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın" diye seslendi.   


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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