3 ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
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3 ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da 1'i direksiyon kısmındaki sepete ters binen 3 çocuğun elektrikli bisikletle trafikte tehlikeli yolculuğu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONYA'da 1'i direksiyon kısmındaki sepete ters binen 3 çocuğun elektrikli bisikletle trafikte tehlikeli yolculuğu, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya kaydedildiklerini anlayan çocuklardan birinin ise 'Çekme' diye tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Olay, bugün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 1'i direksiyon kısmındaki sepete ters binen 3 çocuk elektrikli bisikletle cadde tehlikeli yolculuk yaptı. Durumu fark bir sürücü ise çocukların bu yolculuğunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kameraya kaydedildiklerini fark eden çocuklar önce gülümsedi, ardında da bisikleti kullanan çocuk 'Çekme' diye tepki gösterdi.

3 ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
3 ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU
3 ÇOCUĞUN ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLE TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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