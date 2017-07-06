3 Çocuğa Cinsel İstismara 10 Yıl 6 Ay Hapis

Eskişehir'de sokakta kedi ile oynayan 3 çocuğa kedilere süt vermesi bahanesiyle eve götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık 10 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.



Emek Mahallesi'nde geçtiğimiz 10 Eylül'de meydana gelen olayda, 7 yaşındaki erkek çocuk K.D. ile 8 yaşındaki E.A. ve aynı yaştaki İ.K. isimli kız çocukları, sokakta kedilerle oynarken yanlarına gelen Fuat F. tarafından kedi için kendilerine süt vereceği bahanesiyle eve götürüldü. İddialara göre, Fuat F. burada çocuklara cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine çocuklar evden kaçarak ailelerine haber verdi. Aileler de durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Şüphelinin hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından açılan dava sonrasında yargılanmasına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Mahkeme heyeti görülen son duruşmada sanığı 10 yıl 6 ay hapse mahkum etti. - ESKİŞEHİR