3. Çeyrekte Yüzde 7'lik Büyüme Bekliyoruz"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.2'lik bir büyüme gerçekleştirdik, ikinci çeyrekte 5.1 büyüme gerçekleşti. 3'ncü çeyrekte de öncü göstergelere bakıldığında yüzde 7'lik bir büyüme bekliyoruz" dedi.



Anfaş Fuar Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) konuşan Bakan Elvan, bir ürünün kendi ülkesinde markalaşmadan, yaygınlaşmadan küresel ölçekte marka haline gelemeyeceğine vurgu yaptı. Elvan, "İnsanımız 100'lerce yıldır bu ürünleri üretiyor, kullanıyor. Bu ürünleri biz idare, hükümet olarak siz sektör ve uygulayıcılar olarak nasıl dünyaya tanıtırız, nasıl yaygınlaştırabiliriz, bunun hesabını yapmak zorundayız. Çünkü küresel dünyada güçlü olarak ayakta kalmanın şartı üretmekten, güçlü bir rekabete sahip olmaktan geçiyor. Güçlü olarak ayakta kalmanın şartı değerlerimizi, küresel ölçekte dolaşıma sokmaktan geçiyor. Bunu yaptığımız takdirde bizi kimse tutamaz. Bunu yaptığımız takdirde sadece yöremiz için ülkemiz için değil, dünya için üretiriz. Pazarımız sadece Antalya, Türkiye olmasın. Pazarımız 7.5 milyar insanın yaşadığı dünya olsun. Bu konuda üreticimizin her zaman yanındayız destekçisiyiz" dedi.



Yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de coğrafi işaret konusunda TOBB ve Bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerinin altını çizen Bakan Elvan, "Kalkınma ajansları yöresel ürünlerin tanıtımı daha fazla ticari değere sahip olması açısından ne gerekiyorsa bu destekleri sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.



"EKONOMİMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK"



"Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor" diyen Bakan Elvan, "2016 yılında FETÖ'cü hainler tarafından bir darbe girişimi yaşadık. Böyle bir girişim başka ülkede olsaydı ekonomisi allak bullak olurdu. Ama Türkiye ekonomisi bu ağır travmayı hızla atlattı. Hükümet olarak tedbirlerimizi aldık. Üretici ve sanayiciyi rahatlatacak uygulamaları hızla devreye soktuk. Bunun sonucunda ekonomimiz 2016 yılında yüzde 3.2 oranında büyüme gerçekleştirdi. 2017 yılında bir takım uluslar arası kuruluşlar Batı dünyasının yazılı ve görsel basını Türkiye ekonomisin çökeceğini büyüme gösteremeyeceğini ifade eden çok sayıda yazı ve açıklamalar oldu. 15 Temmuz sonrasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürmek için adete yarışa girdiler. Ama bekledikleri gibi olmadı, hükümet olarak biz merkez bankasının aldığı tedbirlerle ekonomimiz büyüdü ve büyümeye devam edecek" dedi.



"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 7'LİK BÜYÜME BEKLENİYOR"



Bakan Elvan konuşmasına şöyle devam etti:



"2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5.2'lik bir büyüme gerçekleştirdik, ikinci çeyrekte 5.1 büyüme gerçekleşti. 3'ncü çeyrekte de öncü göstergelere bakıldığında yüzde 7'lik bir büyüme bekliyoruz. Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Ancak buradan yüzde 5'lik bir büyüme bizim için yeterli değildir. Büyüme politikasını daha da yukarı çekecek ciddi adımları atacağız. Biz 2023, 2053 yılı hedeflerimize daha hızlı ulaşmanın yolunu açacağız. Bunun yolu üretimden, yatırımdan ve ihracattan geçiyor. Türkiye'nin rekabet gücünün çok daha yüksek noktalara ulaşmasından geçiyor. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı son bir yolda önemli artış gösterdi. Bu yeterli değil ancak bu alanda çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Rekabet gücümüzü arttıracak katma değeri yüksek üretimi, bizim için önemli değer olan bugüne kadar farkında olmadığımız yöresel ürünleri daha çok tanıtmak daha çok katma değerli şekilde dünyaya pazarlamak bizim en önemli görevlerimiz arasındadır. Bu konuda gereken her türlü çabayı sarf edeceğiz."



(İsa Akar - Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)