3. Çevreyolunda refüj düzenleme çalışması

26.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:56

Adıyaman Belediyesi tarafından, 3. Çevreyolunda asfalt çalışmaları tamamlanan noktalarda refüj düzenleme çalışması yapıldı.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 3. Çevreyolunda asfalt çalışması biten noktalarda orta refüje bordür döşeme çalışması gerçekleştirildi.



Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, her geçen gün gelişen Adıyaman'ın ulaşımdaki problemlerini ortadan kaldırmak için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaların en önemli ayağından bir tanesinin de 3. Çevreyolu olduğunu dile getirdi. Yetkililer, "3. Çevreyolundaki çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Alt yapısından sonra asfaltı tamamlanan yolda şu an orta refüj düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA