3. cemre ne zaman düşecek? 2021 3. cemre suya mı, toprağa mı düşecek? Son cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek?

Cemre düşmesi ne demek? 3. cemre ne zaman düşecek? 2021 3. cemre suya mı, toprağa mı düşecek? Son cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek?

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ve ne anlama geldiğini bilmediğimiz 3. cemre ne zaman düşecek? 2021 3. cemre suya mı, toprağa mı düşecek? Son cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek?

CEMRE DÜŞMESİNE DEMEK?

Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar. Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir. İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder. Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar. Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir. Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir.

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın habercisi olarak bilinen cemre ilk olarak, 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde havaya düştü. 2. Cemre 26-27 Şubat 2021 tarihlerinde suya düşüyor. 3. Cemre ise 5-6 Mart 2021 tarihlerinde toprağa düşecek.