Son dakika haber! Bazı büyükelçiliklere atama kararları Resmi Gazete'de
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Son dakika haber! Bazı büyükelçiliklere atama kararları Resmi Gazete'de

24.02.2021 04:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 04:33
Son dakika haber! Bazı büyükelçiliklere atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Japonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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