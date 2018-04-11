Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen "3. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) fuar alanındaki festivalde, çanta-cüzdan tasarımı, ebru, çini, cam sanatı, keçe sanatı, seramik, dikiş-nakış, resim, tel kırma, filografi ve iğne oyası gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İbiş, festivalde sanatçıların eserlerini gezip, görme ve tanıma fırsatı bulacaklarını belirterek, "Bakanlığımızın Türkiye genelinde halk kültürü bilgi ve belge merkezimizde yaklaşık 4 bin civarında kayıtlı sanatçımız bulunmaktadır. Bunlardan 193'ü Bursa'da bulunuyor. Bu tür etkinlikler ve farkındalıklar yaratarak sanatçılarımızı görünür hale getirmek bizim en en büyük amacımızdır." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da festivalde halk kültürünün eşsiz örneklerinin sergilendiğini dile getirdi.

Aktaş, yaşam koşullarına bağlı olarak kaybolmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak ve geleceğe taşımak adına bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Sanatçıların festivale katılımları sağlanarak eserlerinin sergilenmesi için bu güzel mekanı hazırladık. Bir yandan bu sanatları icra etmeleri yönünde onları teşvik ederken diğer yandan tarihi ve kültürel zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmanın derdi ve hesabı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Genel Müdür İbiş'e festivale katkılarından dolayı "Naht" sanatıyla yapılmış bir tablo hediye etti.

Kurdele kesiminin ardından ziyaretçilere açılan fuar, 15 Nisan Pazar günü sona erecek.