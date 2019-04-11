3 Buçuk Yıldır İbadete Açılması Bekleniyor

Tokat'ta, yaklaşık 3 buçuk yıldır ibadete kapalı olan tarihi Horuç Camisi çevresinde yüzeysel heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle restorasyon çalışmalarının geciktiği kaydedildi.

Tokat'ta Akdeğirmen Mahallesi'nde 2015 yılı Ekim ayında bir inşaat için yapılan temel kazısı çalışmaları sırasında Horuç Camisi'nin duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, cami yıkılma tehlikesine karşı ibadete kapatılmıştı. İnşaat çalışmaları durdurulurken, caminin içerisinde ve dış duvarlarında derin çatlaklar oluşması sonucu kubbe kısmı ve dış duvarları ağaç direklerle desteklendi. Heyelan olan bölgede 2016 yılında riskli alan ilan edilirken, fore kazıkları çakılarak önlem alındı. Bölgenin 2018 yılında riskli alandan çıkarılmasının ardından restorasyon çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeleri incelemelerde bulundu. Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özden'in camide incelemelerde bulunduğunu, Özden'in raporu doğrultusunda restorasyon proje çalışmalarına başlayacağını kaydetti. Kılınç, yüzeysel kayma dikkate alınarak çalışmaların Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Hoca Ahmet Mahallesi Muhtarı Kadir Şanalmış ise caminin alt tarafın yapılan inşaatın temel kazısından bir süre sonra meydana gelen heyelan nedeniyle caminin yaklaşık 3.5 yıldır ibadete kapalı olduğunu söyledi. Caminin yıkılma tehlikesine karşı ağaç direklerle desteklendiğini ifade eden Şanalmış, caminin büyük oranda hasar gördüğünü belirterek, "Minare hariç caminin diğer bölümlerinin restore edileceğini öğrendik. 2020 yılı Ramazan ayına camimizin ibadete açılmasını arzu ediyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA