3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar 3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlarTOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperi üretmeye başladı.

3 boyutlu yazıcılarla sağlık personeli için yüz siperi üretiyorlar

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için yüz siperi üretmeye başladı.

İlçede avukat, esnaf ve öğretmenlerden oluşan Erbaa 3 Boyutlu Tasarım ve Baskı Kulübü koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için harekete geçti. Kendilerine ve çeşitli kurumlara ait 12 adet 3 boyutlu yazıcıyı kullanan 8 kulüp üyesi, evlerinde sağlık çalışanlarının kullanması için yüz siperi üretmeye başladı. 3 boyutlu yazıcılar tarafından yaklaşık 40 dakikada bir adet üretilen siperlerden günde 60 adet üretiliyor. Ekip ücretsiz olarak ürettiği siperleri daha sonra Erbaa Devlet Hastanesi, aile sağlık merkezileri ve 112 İstasyonunda çalışan sağlık personellerine teslim ediyor. Sağlık personellerine yardımcı olmak için arkadaşlarıyla birlikte bu çalışmayı başlattıklarını, bir çok kurumun da kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden esnaf Murat Selçuk Elimizdeki imkanlar doğrultusunda siperlik maske üretmeye başladık. Bunu Erbaa Devlet Hastanesine, çevremizdeki ASM'lere ve bazı hastanelere gönderdik. Üretime halen devam ediyoruz. Ne kadar fazla kişiye ulaşırsak o kadar destek olacağımızı düşünerek bu işi yapmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm çevremize teşekkür ediyoruz dedi.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Siperlik üretmi

-Yazıcıların çalışması

-Murat Selçuk açıklama

Haberİbrahim UĞURERBAA (Tokat), (DHA)

Kaynak: DHA