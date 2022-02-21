3 boyutlu yapı stokları Metaverse'de

AMASYA (DHA) - TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü, '3 Boyutlu Kadastro Projesi' kapsamında kentlerin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse'ye hazır hale getiriyor. Pilot il seçilen Amasya'da 1 yıl süren çalışmayla havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getirilerek gayrimenkul değer ve adres bilgileri sanal evrene taşındı.

Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hazırladığı '3 Boyutlu Kadastro Projesi'ni ülke genelinde hayata geçiriyor. Proje ile havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getiriliyor, gayrimenkul değer ve adres bilgileri sanal evren Metaverse'ye taşınıyor. Pilot il Amasya'da 1 yıl süren çalışma tamamlanarak, kentin 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evrene aktarılmış oldu. Uygulama ile bir yapı veya arazi, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.

Tapu verilerinin 'Merkezi Adres Kayıt Sistemi'ne (MAKS) entegrasyonu ile tapudan adrese, adresten tapuya kolayca geçişinin sağlanabileceğini belirten Elçi, "Mülkiyete ilişkin bilgiler daha erişebilir hale geleceği için yatırım ortamı iyileşecek. Vatandaşlar tek tıkla bilgilere kolayca ulaşım imkanına sahip olacak. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan doğal sit alanları, tarihi ve kültürel alanlar, rezerv alanları, riskli alanlar, afete maruz bölgeler içerisinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ve binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi, vatandaşların ilave bürokrasiden kurtulmasını sağlayacaktır. Ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoku çıkarılarak, fiili durum net bir şekilde görülecek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecektir" diye konuştu.