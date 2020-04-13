Gök,senin: 3 Boyutlu Destek Platformu!
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Koronavirüs, Subaşı, Güncel

Gök,senin: 3 Boyutlu Destek Platformu!

İlker Vardarlı ve Ramazan Subaşı, fırsatçıların yüksek ücretlerle sattığı siperlikli maskeleri sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştırmayı sağlayan 3 Boyutlu Destek platformunun girişimcileri.

13.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Gök,senin: 3 Boyutlu Destek Platformu!

3 Boyutlu Destek platformu, Koronavirüs salgınıyla en önde mücadele eden sağlık çalışanlarımız için üç boyutlu yazıcılar ile siperlik üreten gönüllüleri bir araya topluyor.

3 Boyutlu Destek platformunun çağrısıyla, tamamen gönüllülük esasına dayalı üretim yapanlar sayesinde yüzlerce hastaneye ve binlerce görevliye ulaşıldı. Platform, instagram.com/3boyutludestek ve 3boyutludestek.org üzerinden tüm süreci yöneterek üretim, destek ve teknik bilgi dahil her soruya yanıt veriyor. Sık Sorulan Sorular köşeleri ile akıllarda oluşabilecek tüm soru işaretlerini yanıtlıyor. Ben kolektif üretim hareketinin kurucularından İlker Vardarlı ile konuştum. Kendisi sosyal girişimci ve uzun süredir mesleğiyle sosyal fayda sağlıyor. Bu projede de onun ismi olduğunu duydum, iletişime geçtim. Çünkü bence farkındalık herkese ilham olmalı!

3D yazıcıları 3 Boyutlu Destek projesi öncesinde de sosyal sorumluluk amaçlı kullandınız...

Geçmişte bu konuda bireysel sosyal sorumluluk çalışmaları yaptım. Tekirdağ, Elazığ... Ülkenin bir çok yerinde çocuklara bu konuda eğitim verdim, onlar için kitap yazdım. Çocuklara 3D yazıcı konusunda üretici olmayı anlatmaya çalıştım...

Beni en çok etkileyen projemiz ise görme engelli öğrenciler için yıllık yaptığımız projeydi. Her yıllık sayfasının üzerinde arkadaşının yüzünün üç boyutlu taramasının kabartması vardı ve ellediğinde hangi arkadaşı olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlardı... Bu beni çok etkilemişti. Görme bozukluğu yaşayan micro safari hastaları için gözlük üretmiştik. Yazıcının sağladığı imkanları önceden de sosyal sorumluluk için kullanmaya çalıştık devamını da mutlaka getirmek istiyoruz.

Bence 3D yazıcılarını kullanmayan ama 3 Boyutlu Destek projesi sayesinde üretime geçen çok kişi vardır. Bununla ilgili geri dönüşler oluyor mu?

Evet, evlerde ve ofislerde atıl durumda olan çok yazıcı vardı şuan hepsisağlık çalışanlarına üretim için seferber olmuş durumda. Bu farkındalığı oluşturduğumuz için seviniyorum.

3BoyutluDestek.org 'da başlayan, üretimden sağlık çalışanlarına ulaştırmaya doğru devam eden yol nasıl ilerliyor?

3Boyutludestek.org'a girip destek olmak istiyorum diyip dokümanı dolduruyorsunuz sonra telegrama kayıt oluyorsunuz. Telegramda her il için farklı gruplar oluşturduk. Oradan ilinizdeki gönüllü arkadaşlarla irtibatta olup üretimden dağıtıma süreci ilerletiyorsunuz.

Tüm illerde gönüllünüz var mı?

81 ili tamamladık süreç her ilin kendi gönüllüsü tarafından yönetiliyor.

Malzeme ihtiyacınız ile ilgiliçözümünüz nedir?

Malzeme ihtiyacı en temel giderimiz. Araç, yakıt ve hammadde temel ihtiyacımız. Herkes işe bu temel ihtiyaçları kendi cebinden harcayarak başladı. Kocaeli ve Urfa illerinde yönetimler destek konusunda güzel iş birlikleri içinde oldu. Gönüllülerimiz bu konuda kendi illerinde bulunan valilik ve belediyelerin kapısını çalabilir. Şuan üreten insana değer veriliyor.

Gönüllüler bu girişime destek için yerel yönetimleriyle iş birliği içinde oluyorsa sosyal sorumluluk anlamında farkındalık oluşmasına çaba gösteriyorlar demektir. Sivil topluma hareketine büyük fayda sağlamış oldunuz...

Kesinlikle. 3 boyutlu yazıcısı olmayan ama nasıl destek sağlayabilirim diyenler de var. Öneğin Türkiye Motorsiklet Federasyonu ile güzel bir dayanışma içerisine girdik. Siperlikleri, üretim yapan arkadaşlardan teslim alıp merkeze getirip buradan hastanelere dağıtılmasını sağlıyorlar. Onların da desteği çok büyük, en kritik nokta olan lojistiği çözmüş oluyorlar.

3 Boyutlu Destek Platformu!

Sağlık çalışanlarını korumak için 3D yazıcılarla başka hangi ürünler yapılabilir?

Şuan siper yapıyoruz başka ürünler için Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Savaşta askerin arkasında olursun bu konuda ise sağlık çalışanlarımızın arkasındayız. Onlar için gönüllü olarak araştırıyoruz ve üretim yapıyoruz.

Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına destek sağlamak için başlayan proje, salgın sonrası için neler planlıyor?

Sürece plansız başladık. Gönüllülerin verdiği destek ile öne çıktık. Bunun üzerine çok güzel projeler yapılabilir... Tüm süreç bittikten sonra bir köy belirleyip her tuğlasını 3 boyutlu yazıcılarla yapalım istiyorum, bu kadar yazıcı varken bütün okulu inşaa ederiz diye düşünüyorum.

Süreç tamamen bitince dönüp raporlamak istiyoruz. Şimdi ortak bir probleme hızlıca çözüm bulduk. Sonrasında lokal problemler için üretim yapabiliriz. İzmir'in ayrı Muş'un ve Erzurum'un ayrı problemleri olabilir. Belki bu konuda ağ oluşturup Ar-Ge ve üretim süreçleriyle bölgelere destek verebiliriz.

''KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM.''

Çok sayıda gönüllüyü bir araya getiren bir ''gönüllü'' olarak ''gönüllülük'' ile ilgili neler söylersiniz?

Para harcayarak gönüllü olmak ayrı, elindeki imkanlarla bir şeyler yaparak gönüllü olmak ayrı. Buradaki gönüllülük esası parayla ölçülemez. Gönüllülüğü yeteneklerin ortaya konduğu, sınırların aşıldığı nokta olarak düşünüyorum. Evde bu günler nasıl geçecek diye düşünüyor olabilirdik ama Ramazan Subaşı ile birlikte ortaya attığımız fikir kartopu etkisiyle büyüdü. Kendi işimde bu kadar uzun saat çalışsam çok yorucu olurdu, şuan saatin kaç olduğunu farketmeden çalışıyorum ve sabahları 3 saat uykuyla uyanırken of pof yapmıyorum. Çünkü 1 dk. bile kaybedecek zamanımız yok. Sağlık çalışanlarımız da süreçten etkileniyor onları korumamız lazım. Bu bizim temel motivasyonumuz.

Sağlıkla ilgili sosyal sorumluluk projelerinin yeterliliğine dair ne düşünüyorsunuz?

Sağlık alanında sosyal girişim yapmak çok kolay değil. Bizim şuan medikal alanda girişimlerimiz var. Bir projemizde 3. yıldayız sektörün öncülerinden yatırım aldı. Ancak tamamen hayata geçmesi için bir 3 yıl daha var... Medikalde bir girişimin vadesi uzun, ciddi yatırımlar almadan ilerleyemiyorsunuz. Bu anlamda destekler artırılırsa sağlık ile ilgili ürün geliştirme tarafında sosyal sorumluluk ilerleyebilir.

Bu projeye destekçi olmak isteyenler, hammadde desteği sağlamak isteyenler nasıl bir yol izleyebilir?

Bize internet sayfalarımızdan ulaşabilirler. Hammadde desteklerini maddi olarak kabul etmiyoruz, ihtiyacın olduğu adresi veriyoruz ürünler oraya yollanıyor veya bize hammaddeleri ulaştırdıklarında bizler ihtiyacı olan yere iletiyoruz.

Herkes için sosyal faydayı düşünürsen neden Gök, senin olmasın?

Doktor, hemşire, sağlık kuruluşlarının tüm personelleri, inşaat, lojistik, hizmet sektörleri... Bu süreçte de her zaman olduğu gibi emekçi olan herkese çok teşekkürler.

Prodüktör - Göksenin Koşar
Göksenin Koşar
Prodüktör
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