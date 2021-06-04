3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri uzatıldı
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3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri uzatıldı

3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri uzatıldı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

RESMİ Gazetede yayımlanan karara göre 3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri 2026'ya kadar uzatıldı.

RESMİ Gazetede yayımlanan karara göre 3 'Bölge Kalkınma İdaresi' başkanlıklarının görev süreleri 2026'ya kadar uzatıldı. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının görev süreleri 8 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.Kararın, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi gereğince verildiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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