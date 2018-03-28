Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3. Bodrum Turistik İşletmeleri Donanımı ve İhtisas Fuarı açıldı.

BODEX tarafından düzenlenen fuar, Herodot Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara, 30 sektörden 90 firma katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede fuar etkinliklerinin artmaya başladığını söyledi.

Bodrum'un isminin hem yurt içinde hem de yurt dışında çok iyi bilindiğini aktaran Kocadon, fuar alanlarının yetmediğini kaydetti.

Kocadon, ilçede uluslararası fuarlar yapılabilecek alanlar inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda İzmir ve Antalya'ya rakip olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Volkan Gülcan da üçüncüsü düzenlenen fuara katılımın oldukça yoğun olduğunu belirtti.

Fuarın otel ekipmanları ve gıda üzerine olduğunu anlatan Gülcan, "Bir turistik tesisin, restoranın ihtiyacı olan her türlü malzemeyi fuarda sergiliyoruz. Turizmle ilgilenen herkesi bekliyoruz." dedi.

Fuar, 31 Mart'a kadar açık kalacak.