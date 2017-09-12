3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu Başlıyor

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN ÜNLÜ HEYKELTIRAŞLAR SÜLEYMANPAŞA İÇİN ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Nermin Sözel'in küratörlüğünü üstleneceği 3. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu'na Beyaz Rusya'dan Viktar Kopach, Arjantin'den Laura Marcos, İsrail'den Tanya Preminge, Çin'den Lan Zhi Feng ve Jinxi Xu, Türkiye'den Evrim Çamoğlu, Kosta Rika'dan Ulises Jimenez, Gürcistan'dan Valeri Jikia ve Tayvan'dan Wang Biao katılarak Süleymanpaşa için eserlerini yapacaklar.

10 ESER SÜLEYMANPAŞA'YA KAZANDIRILACAK

Çağdaş sanat eserlerinin Süleymanpaşa'ya kazandırılması ve kentin çağdaş sanatlar müzesine dönüştürülmesi amacıyla 3 yıl önce başlatılan proje kapsamında ilk yıl 8, ikinci yıl 8 ve bu yıl ise dünyaca ünlü heykeltıraşlar tarafından 10 eserin Süleymanpaşa'ya kazandırılması hedefleniyor.

