3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ele geçirildi
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3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ele geçirildi

Denizli'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ile 254 litre kaçak alkol ele geçirildi.

10.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:28
3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ele geçirildi

'de tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bine yakın kaçak parfüm ve güneş gözlüğü ile 254 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde yapılan 4 farklı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda baskın yapılan adreslerde 2 bin 805 adet kaçak parfüm ve güneş gözlüğü, 560 adet dolma sigara, 98 paket kaçak sigara, 254 litre kaçak alkol ve 13 paket nargile tütünü ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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