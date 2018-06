3 Binden Fazla İlkadımlı İftarda Buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından Anneler Parkı'nda gerçekleştirilen komşu iftarlarında 3 binden fazla İlkadımlı bir araya geldi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından geleneksel hale gelen ve her yıl Anneler Parkı'nda binlerce İlkadımlıyı bir araya getiren iftar programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın katılımı ile bu yılda coşkuyla gerçekleşti.

Tok: "Her yıl ilgi artıyor"

Anneler Parkı içerisine kurulan iftar masalarının yanı sıra park içerisindeki yeşil alanları da dolduran İlkadımlılar hep birlikte oruçlarını açtı. Masaları gezerek vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan Tok, "Komşu İftarlarımıza her yıl artan bir ilgi var. Bu güzel ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. Sizlerle iftar sofrasında olmak, hep birlikte oruçlarımızı açarak dua etmek eşsiz bir mutluluk" diye konuştu.

Tok: "Her köşede bir proje var"

4 yıllık süreçte İlkadım Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri de özetleyen Başkan Tok, "Hamdolsun seçim öncesi sizlere verdiğimiz sözleri tutmanın yanı sıra vaatlerimiz arasında bulunmayan birçok hizmet ve projemizi de gerçekleştirdik. İlkadım'ın her köşesi sanki bir şantiye alanı gibi her mahallemizde her sokağımızda hizmet ve dev projeler var. 2 yıl önce Derebahçe Mahallemiz de Derebahçe Sosyal Tesislerimizi hizmete açtık ve şimdi binlerce vatandaşımız faydalanıyor. İlkadım Gençlik Merkezimiz Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi unvanını taşırken, cami ve külliye projemizde Karadeniz'in en büyüğü olmanın yanı sıra, Selçuklu mimarisi ve külliyesi ile eşsiz bir eser olacak. Belediye yeni hizmet binamıza 2 ay içerisinde taşınacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda enerjimizi sizden alırken bundan sonra da enerji sizden hizmet bizden diyoruz" şeklinde konuştu.

Karaaslan: "Kardeşliğimiz daha da güçlenecek"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ise, "Öncelikle bu güzel topluluğu oluşturan siz değerli İlkadımlılara hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu güzel gönül sofralarında buluşmak çok güzel. Çünkü bu günlerde en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberlik duygusu. Bu sofralarda yalnızca tuttuğumuz oruçları açmıyoruz aynı zamanda gönül birlikteliğimizi inşa ediyoruz. Rabb'imizden duamız bu güzellikler, birlik ve beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. İnanıyorum ki ülkemizi daha da güçlendirecek 24 Haziran seçimlerinde ve ondan sonra bu beraberliğimizin ve geleceğe sağlam yürüyüşümüzün daha da perçinleneceği olan inancımız tamdır" diye konuştu.

Rasathane, Hürriyet ve Çiftlik Mahalleleri bir araya getiren iftar programına;AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ve 3 binden fazla vatandaş katıldı. - SAMSUN