3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
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3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda

08.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:22
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda

VAN'ın Edremit Belediyesi, 3000 yıllık tarihi Şamran Kanalı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için hazırlıklarını tamamladı.

VAN'ın Edremit Belediyesi, 3000 yıllık tarihi Şamran Kanalı'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için hazırlıklarını tamamladı.  

Urartu Krallığı döneminde yapılan ve dünya su mühendisliği harikası olarak kabul edilen 51 kilometre uzunluğundaki 3 bin yıllık Şamran Kanalı dünya miras listesine girme yolunda. Urartu Kralı Menua tarafından Van'ın Gürpınar ilçesinden kent merkezine su getirmek için 3 bin yıl önce yaptırılan Şamran Kanalı, günümüzde de varlığını koruyan ve halen kullanılan en önemli Urartu mimarileri arasında bulunuyor. Edremit Belediyesi 'Urartu Gelişim Koridoru' proje hazırlığının ardından şimdi de tarihin en eski sulama kanalı olarak bilinen Şamran Kanalı'nın dünya mirası listesine girmesi için UNESCO'ya başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Tarihi kanalın başvurusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, böylesi harika bir yapının miras listesinde yer almasının gerekliliğini belirterek, şöyle konuştu: "Urartu Gelişim Koridoru' projemizi başlatarak tamamladık. Türkiye'deki ilk yürüyüş rotası Likya Yolu'nun ardından da tamamladığımız proje ile Türkiye'de ikinci olan yürüyüş yolunu Van'a ve bölgeye kazandırmış olduk. Bölgede her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu tarihi kanalı bisikletlerle pedallıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta ile ilgili çalışmalar yapan tek belediyeyiz. Şimdi de 3000 yıllık bu tarihi kanalımızın 'UNESCO Dünya Mirası' listesine alınması işlemlerini başlattık. Edremit'imize ve bölgemize şimdiden hayırlı olsun."

3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda
3 bin yıllık tarihi Şamran Kanalı UNESCO yolunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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