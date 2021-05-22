3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik
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3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik Van'ın Erciş ilçesinde, Urartulardan kalan 3 bin yıllık sulama kanalı, 300 kişinin katıldığı imece usulü ile temizlendi.

3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde, Urartulardan kalan 3 bin yıllık sulama kanalı, 300 kişinin katıldığı imece usulü ile temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pay, Hoca Ali ve Deli Çay mahallelerinden yaklaşık 300 kişi, 3 bin yıl önce Urartulardan günümüze gelen sulama kanalını imece usulü temizledi. Köy muhtarlarının çağrısı üzerine bir araya gelen köylüler, imece usulü 10 kilometre uzunluğundaki sulama kanalını temizleyip arazilerini suladılar.

Sulama kanalını temizlerken beraberinde çocuklarını da getiren köylüler, bu geleneklerini gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyorlar. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pay Mahallesi Muhtarı Zübeyt Fidan, "Her sene imece usulü ile bu çalışmayı yapıyoruz. Mahallemizde birlik ve beraberliğimiz var. Bahar ayı ile birlikte çalışmadan bir gün önce anons yapıyoruz. Anonsu duyan herkes ertesi gün küreğini alıp kanalın başına gelir ve çalışmaya başlar. Bu, atalarımızdan, dedelerimizden kalan bir geleneğimizdir. Bu sene pandemi nedeniyle maskeli ve mesafeli olarak çalıştık" dedi.

Hoca Ali Mahallesi sakinlerinden İbrahim Mete ise mevcut sulama kanalının, üç köyün tarım arazisini suladığını ifade ederek, "Tarihine baktığımız zaman üç bin yıllık bir tarihi var. Urartular döneminden kalan bu kanalı her sene imece usulü ile temizliyoruz. Temizlemeden önce Pay Mahalle Muhtarı Zübeyt Fidan önceden duyuru yapar. Duyurudan sonra başta Pay Mahallesi sakinleri olmak üzere Hoca Ali ve Deli Çay mahalleleri sakinleri ile birlikte kanalı baştan sona temizliyoruz. Bu geleneği bizden sonraki nesillere de aktaracağız. Bizden önceki nesil, bizim nesil ve bizden sonraki nesil imece usulü ile temizliyoruz" ifadelerini kullandı.

3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik
3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik
3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik
3 bin yıllık sulama kanalına imece usulü temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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