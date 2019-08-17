17.08.2019 15:29

3 bin yıllık sanat devlet desteği ile tel tel işleniyor

Devlet desteği ile 3 bin yıllık telkari sanatı dünya turizmine kapılarını açtı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde Süryanilerin 3 bin yıllık geçmişe dayanan telkari sanatı devlet desteği ile yeniden ustalarını yetiştirerek dünyaya tanıtılıyor.

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin öncülüğünde başlatılan Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama Merkezinde her hafta yaklaşık 2 kilogram kadim el sanatı telkari tel tel işlenerek yeni yetişen ustaların ellerinde şekillenerek bölge turizmine ve istihdama da katkı sunuyor. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in öncülüğünde, Artuklu Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı desteği ile bölgeye kazandırılan Midyat Telkari Tasarım ve Uygulama merkezi 3 bin yıllık Süryani geleneğinin unutulmaması için hem yeni ustalarını yetiştiriyor hem de tel tel işlenen gümüşler ile bölgeye gelen turistlerin gözdesi oluyor. Takı tasarımları el işçiliği olması özelliği ile kadınların dikkatini çekerken, 900 yıllık tarihi binada üretilen telkari ürünleri ile haftada yaklaşık 2 kilogram gümüş tel tel işlenerek satışa sunuluyor.

Bu yıl 5 milyon turist hedefi olan Mardin'de yöresel el sanatı olan telkariyi dünyaya tanıtmak için haftalık 2 kilogram gümüş işleyen Artuklu Üniversitesi takı tasarım bölümü öğrencileri unutulmaya yüz tutan Süryanilerden günümüze taşınan 3 bin yıllık el sanatının hem yeni ustaları olarak yetişerek kadim sanatı dünya turizmine de kazandırıyor.

900 yıllık tarihi binada tellere şekil vererek telkari sanatını günümüze taşıyan üniversite öğrencileri ve mezunları yöresel motifleri gümüşlere işleyerek bölgenin kültürünü de takı tasarımlarını yansıtıyor. Artuklu Üniversitesi Meslek Okulu Müdürü Tarık Demir "Midyat Kaymakamlığı, Artuklu Üniversitesi ve DİKA İşbirliği ile bu proje uygulamaya geçti. Bu 900 yıllık tarihi binada devletimizin desteği ile onarılan bu binada tarihi bir sanatı günümüze taşıyoruz. Hem yeni ustalar yetiştiriyoruz hem de kadım sanatın tasarımlarını günümüze taşıyoruz" dedi.

Tasarımcı Aysun Başaran 15 kişilik bir ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydederek "Bölümden mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Kaymakamlığımızın, üniversitemizin ve DİKA desteği ile tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada çok farklı tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Daha önce vitrinlerde hep aynı modelleri görüyordunuz ama çeşitler ve ilgi arttı. 15 kişi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada proje kapsamında çalışanlarda para kazanıyor. Turistler çeşitleri görünce daha fazla ilgi gösteriyor. Telkaride yöresel motiflerimiz de var. Çalışmalarımız ve çeşitlerimiz artıyor. Bu yıl 5 milyon turist hedefimiz var amacımız ilimize gelen turistlere zarafetin ve takı tasarımlarımızı halka sunmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA