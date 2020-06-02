3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi
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3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi

3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi 6 yıl önce birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen höyükte kaçak kazı yapanlarla ilgili yapılan çalışmalarda şu ana kadar jandarma ekiplerinin 7 kişiyi yakaladığı öğrenildi Elazığ'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba...

02.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:09

3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi

6 yıl önce birinci derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen höyükte kaçak kazı yapanlarla ilgili yapılan çalışmalarda şu ana kadar jandarma ekiplerinin 7 kişiyi yakaladığı öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Hıdırbaba Höyüğü, kaçak defineciler tarafından farklı zamanlarda yapılan izinsiz kazılarla zarar gördü, şu ana kadar 7 şahsın jandarma ekipleri tarafından yakalanarak yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Hıdırbaba köyünde bulunan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak, 2014 yılında 1'nci derece Arkeolojik sit alanı ilan edilen 3 bin yıllık höyüğe kaçak kazı yapanlar zarar verdi. Definecilerin izinsiz kazı yaptığı tarihi höyükte, biri 4 metrelik diğeri ise 2 metrelik çukurların açıldığı öğrenildi. Durumun fark edilip jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgede sürekli tedbirler alındığı ve şu ana kadar 7 şahsın yakalandığı bildirildi. Farklı tarihlerde yakalanan 7 şahıs hakkında gerekli adli işlemin yapıldığı aktarıldı.

Urartular döneminden kaldığı değerlendirilen höyüğün turizme kazandırılması için köy sakinleri, arkeolojik kazı yapılmasını istediği bildirildi.

3 bin yıllık Hıdırbaba Höyüğüne defineciler zarar verdi

Kaynak: İHA

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