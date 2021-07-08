3 bin yıllık Frig Vadisi Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda
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3 bin yıllık Frig Vadisi Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda

3 bin yıllık Frig Vadisi Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekmeyi başaran tarihi Frig Vadisi, Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda hızla ilerlerken, vadinin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları ile...

3 bin yıllık geçmişi ile her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekmeyi başaran tarihi Frig Vadisi, Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda hızla ilerlerken, vadinin en dikkat çekici yerlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonları ile test uçuşları başarı ile gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisindeki tarihi Frig Vadisi sıcak hava balonu uçuşu ile tanıştı. Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği bir çok proje ile son zamanlarda adını daha fazla duyurmayı başaran Frig Vadisi'nin şimdide Ege bölgesinin Kapadokya'sı olması için adımlar atmaya başladı. Vadinin en gözde noktalarından birisi olan İhsaniye ilçesi Döğer beldesi sınırlarındaki Emre Gölü'nde yapılan sıcak hava balonları ile yapılan test uçuşları başarı ile tamamlandı. Gün doğumunda gerçekleşen uçuşta göl, Frig eserleri ve balonlar seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Balon uçuşlarının ilerleyen günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacağı öğrenilirken, ayrıca Emre Gölü'ne gelenler saltanat kayağı ile de gölde gezinti yapılabilecek.

"BU GİZEMLİ ŞEHRİ, BU EŞSİZ GÜZELLİĞİ GELİP GÖRSÜNLER"

Test uçuşları sonrası protokol üyeleri ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 'Gizemli Şehir Afyonkarahisar'ı herkesin görmesi gerektiğini ifade etti. Afyonkarahisar'da milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazır olduklarını belirten Vali Çiçek, "Özellikle hem bu bölgeyi hem Ayazini'ni yani Frigya'yı ayağa kaldıracaktık. Frigya'yı tüm Türkiye'nin tanımasını sağlayacaktık. Balon uçuşları yapalım diye hayal etmiştik, planlamıştık. Büyük bir uğraş verdik hep beraber bugün çok şükür o uğraşlarımızın sonucunda balonlarımız artık Afyonkarahisar'ın semalarında inşallah olacaklar. Özellikle gölde teknelerimiz, gök yüzünde balonlarımız, gölümüzde su sporlarımız olacak. Gökyüzünde balonlarımızla beraber Afyonkarahisar'ın eşsiz havasını, doğasını, güzelliğini görmek için tüm Türkiye'deki tüm Avrupa'daki hem hemşehrilerimizin ve oradaki insanları buraya davet ediyoruz. Bu gizemli şehri, bu eşsiz güzelliği gelip görsünler. İnşallah ümit ediyoruz ki, binlerce kişiyi milyonlarca kişiyi ağırlayacağız. Biz buna hazırız ve Afyonkarahisar gerçekten gizemli şehir diyoruz, görülmeye değer eşsiz bir memleket" dedi.

Öte yandan, sıcak hava balonlarının yapılan test uçuşlarının Çağrı Selek isimli fotoğraf sanatçısı tarafından drone ile çekilen fotoğraf ve görüntüleri seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara ortaya çıkardı.

(Gökten Ceylan - Mevlüt Tınas/İHA)

3 bin yıllık Frig Vadisi Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege'nin Kapadokya'sı olma yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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