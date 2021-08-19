3 bin yıllık antik kent keşfedilmeyi bekliyor

- 3 bin yıllık antik kent keşfedilmeyi bekliyor Tokat'ta 3 bin yıllık Sebastopolis Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.

- 3 bin yıllık antik kent keşfedilmeyi bekliyor

TOKAT - Tokat'ta 3 bin yıllık Sebastopolis Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve M.Ö. 1'inci yüzyılda kurulduğu tahmin edilen Sebastapolis antik kent Roma ve Bizans dönemi eserlerini barındırıyor. 1987 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce yapılan kurtarma ve sondaj kazılarında Roma Hamamı ve Bizans Kilisesi kalıntıları ortaya çıkartıldı. 'Büyük azametli şehir' anlamına gelen Sebastopolis antik kentinin Efes kadar büyük bir kent olduğu değerlendiriliyor. Kazı yapılarak tarihin gün ışığına çıkartılabilmesi için antik kentin üzerindeki yerleşim yerlerinin kamulaştırma yapılarak taşınması bekleniyor.

"Kazı çalışmalarında antik kentin yaklaşık 10'da biri çıkartılabildi"

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, antik kentte önümüzdeki aylarda kazı çalışmasının başlamasını beklediklerini söyledi. Antik kentin bulunduğu alanda bugüne kadar 24 evin istimlak edilerek çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Coruk, "Evlerin büyük bir kısmı istimlak edilemediği için vatandaş mevcut evlerinde duruyorlar. Başka bir yere de taşınamıyorlar. Sebebi ise arsa değerlerinin pahalı olması, yeni ev maliyetlerinin yüksek olması. Birinci derece sit alanı 125 bin dönüm alanı kapsıyor. Yapılan kazı çalışmalarında antik kentin yaklaşık 10'da biri çıkartılabildi" dedi.

"Şehrimiz kazılmayı bekleyen bir hazine"

Başkan Coruk, antik kentin Efes'ten büyük olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Şehrimiz şu anda kazılmayı bekleyen bir hazinedir. Hizmete gebe bir yerdir. Burası ortaya çıktığı zaman Türkiye kazanacaktır, Tokat kazanacaktır, ilçemiz kazanacaktır" diye konuştu.

Mozik ve taş eserler müzesi

Roma Dönemi'nde önemli ticaret yolları üzerinde bulunan Sebastapolis antik kentinin çok küçük bir bölümü açığa çıkarılabilirken bölgeden çıkan taşlar açık hava müzesinde sergileniyor. Ayıca Sulusaray ilçesinin yaklaşık 3 kilometre güneyindeki Ilıca Köyü yakınlarındaki Asklepion olması muhtemel alanda ortaya çıkarılan mozaiklerde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez