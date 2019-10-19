3 bin rakımlı yaylalarda karakovan balı hasadı başladı

19.10.2019 13:14

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 bin rakımlı yaylalarda üretilen karakovan balının hasadına başlandı.

İlkbahar aylarında zengin floraya sahip ilçenin yüksek dağ ve yaylalara bırakılan kovanlarda üretilen karakovan balı, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal olarak üretiliyor.

Nem oranını dengelemek için söğüt dallarından yapılan, etrafı tezek veya çamurla sıvanan özel kovanlarda elde edilen, prolin (proteinleri oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri yüksek karakovan balı, meşakkatli bir sürecin ardından satışa sunuluyor.

Hizanlı arıcılar, zengin floraya sahip ilçede 3 bin rakımlı yaylalarda ürettikleri karakovan balında yüksek verim hedefliyor.

"Kaliteli bal üretiyoruz"

Hizan Bal Üreticileri Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 350 üreticinin aktif olarak arıcılık yaptığını söyledi.

Mevsim şartları dolayısıyla bu yıl verim ve kalitenin yüksek olduğunu anlatan Ekinci, şunları kaydetti:

"Yaylalarımızda karakovan balı hasadına başladık. Bu yıl yaklaşık 3 ay yağmur yağmadığı için hasat oldukça güzel geçiyor. Bu dönemde yağmur yağmadığında bitki üstündeki nektar kalıyor ve avantajdır. Çok kaliteli bir bal üretiyoruz. Hizan'ın dünyaca tanınan bir balı var. Zaten yazın siparişleri almaya başladık. Hasadın tamamlanmasıyla siparişleri göndermeye başlayacağız. Çok sipariş olduğu için bazen yetiştirmekte zorlanıyoruz. Geçen yıl arı ölümleri çok olduğu için verim ve kalite çok düşüktü. Bu yıl kalite de verim de çok iyi."

"Bin ton rekolte bekliyoruz"

İlkbaharda temizliğini yaptıktan sonra kovanları yaylalara taşıdıklarını ifade eden Seyithan Ekinci, "Bu yıl bin ton rekolte bekliyoruz. Verim çok iyi. Kovanlarımız kimyasal içeren her şeyden uzak, bitki florasının zengin olduğu yaylalara koyuyoruz. Bundan dolayı kalite de yüksek oluyor. Onun için bu konuda iddialıyız. Herkes ballarımızı gönül rahatlığıyla tüketebilir." şeklinde konuştu.

Bal üreticisi Aydın Gülmak de babasından öğrendiği arıcılığı yıllardır sürdürdüğünü anlattı.

Geçen yıl yaşanan arı ölümlerinden dolayı istedikleri verimi elde edemediklerini ifade eden Gülmak, "Bu yıl kalite ve verim güzel. Doğal bir şekilde bal üretiyoruz. Hasat bittikten sonra arıları sıcak bölgelere taşıyoruz. Balları doğal olarak ürettiğimiz için çok talep alıyoruz. Herkes çok memnun kalıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA